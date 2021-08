미국을 만든 흑인 음식, 이렇게 다채롭다니

큰사진보기 ▲ 흑인 음식의 뿌리를 찾기 위해 새터필드와 제이 박사는 서아프리카 베냉의 단톡파 시장을 방문한다. ⓒ Netflix

큰사진보기 ▲ 흑인 음식은 미국 사회에 지대한 영향을 끼쳤다. ⓒ Netflix

프랑스의 정치가이자 미식가인 브리야 사바랭은 <미식예찬>이라는 책에서 "당신이 무엇을 먹었는지 말해 달라. 그러면 당신이 어떤 사람인지 알려주겠다"라는 말을 한다. 이 말은 영어로는 'You are what you eat'이라고 번역되었고 한국에서는 '당신이 먹는 것이 곧 당신이다'라고 해석되는 문장이 탄생했다.비록 행간을 명확하게 전달할 수 있는 번역은 아니지만, 이 말이 자주 사용되는 것을 보면 먹는 행위를 통해 무언가를 설명하려는 시도는 인간에게 늘 매력적인 일로 여겨졌다는 증거 아닌가 싶다. 사바랭 또한 "미식은 사회, 문화, 예술이 주는 모든 기쁨을 농축해 놓은 것"이라고 말한 만큼, 먹는다는 것은 결국 사회적 행위와 떼려야 뗄 수 없는 문제인 것이다.그런 맥락에서 볼 때, 음식이 결국 계급과 인종, 역사적 상황 등과 서로 영향을 주고받는다는 것을 짐작하는 건 어렵지 않다. 아프리카계 미국인 음식 작가인 스티븐 새터필드(Steven A. Satterfield)는 미국 사회를 구성하고 있는 '흑인 음식'의 연원을 찾고자 했다. <하이 온 더 호그 : 흑인 음식은 어떻게 미국을 바꿔 놓았는가>(High on the Hog, 2021)는 새터필드가 흑인 음식에 담긴 사연들을 파헤치는 넷플릭스 신작 다큐멘터리다.새터필드가 흑인 음식의 뿌리를 찾기 위해 처음 찾아간 곳은 서아프리카 지역인 베냉에 위치한 재래시장인 단톡파(Dantokpa Market)이다. 동명의 책을 쓴 제이 박사와 여정을 함께 하는데, 제이 박사는 아프리카를 떠난 이주민의 음식을 분석한 연구자다.<하이 온 더 호그>라는 책을 제이 박사가 쓸 당시에 그는 여행 에디터였는데, 아프리카 이주민 요리에 관심을 두게 되면서 '이전에 먹어본 맛'이라는 깨달음을 얻게 된다. 즉, 어릴 적 먹어본 미국의 흑인 음식이 아프리카 이주민들에게서 발견되었던 것.제이 박사는 시장에서 만난 오크라, 동부콩, 얌 등 아프리카가 원산지임에도 불구하고 많은 사람이 미국산으로 오해하고 있다는 지적을 한다. 결국, 미국 사람들이 자주 먹는 일부 음식들의 뿌리는 아프리카인 셈이다. 베냉이 흑인 음식과 관련해 중요한 지역이 된 이유는 대서양을 중심으로 한 노예무역의 중심지였기 때문.베냉에서 만난 이들이 "우리 요리"라는 표현을 자주 쓰는 것도 인상적이다. 아프리카 전통 음식을 대접하는 한 식당 사장은 자신들이 먹고 자란 음식들이 사라져가는 추세에 있는 것이 안타까워서 식당을 열었다고 말했다. 그러면서 우리가 우리 요리를 보여주지 않는다면 누가 보여줄 수 있겠냐는 자부심도 비친다.푸드 블로거인 카렐 비뇽 역시 왜 "우리 요리"가 아시아, 프랑스 요리만큼 인기가 없는지 모르겠다면서 SNS를 통해 아프리카 음식을 세상에 알리기 위해 노력한다. 프랑스에서 태어났지만, 본인을 베냉 사람이라고 소개하는 그는 "내 문화"를 알려주고 싶다는 열망에 가득 차 있다.<하이 온 더 호그>는 총 4부로 이루어져 있는데, 1부는 베냉이 흑인들에게 있어 왜 중요한 지역이고 베냉의 음식이 가지고 있는 역사적, 사회적 맥락에 대해 주목한다면, 2~4부는 미국에서 노예 생활을 하던 시기부터 자유의 몸이 되기까지의 세월 동안 그들이 먹고 만들던 음식에 대해 주목한다.지역과 상황은 다르지만, 그들의 음식과 문화가 지금까지 그들의 중요한 정체성으로 자리 잡을 수 있게 된 것은 누군가가 전달자가 되어 다음 세대로 이어준 덕분이다. 그들이 노예였건 자유인이었건 그들은 자신들이 먹고 만들던 음식을 잊지 않았고, 그렇게 '미국 음식'이라고 일컬어지는 흑인 음식이 미국 문화에 굳건히 자리 잡게 된 것이라고 볼 수 있을 것이다.그들은 '건국의 아버지'들의 요리사이기도 했다. 그러니까 미국이 처음 생겨서 발전해 오는 과정에 그들도 함께한 셈이다. 다큐는 미국이 조지 워싱턴과 토머스 제퍼슨의 요리사였던 허큘리스와 헤밍스가 남긴 유산을 먹고 있다고 표현한다. 그러나 허큘리스는 계속 노예의 신분을 유지했으며, 그가 도주할까봐 의심한 워싱턴은 자신의 두 번째 임기 말에 허큘리스에게 주방이 아니라 막일을 시켰다고 한다. "천상의 음식을 만들었지만 지상의 노예로 살아갔다"는 표현이 너무나 잘 맞아떨어지는 것.이처럼 음식이란 세대와 세대를 넘기 때문에 우리가 어디를 거쳤고 어디에 있으며 어디로 가는지 알게 해준다는 점에서 사회적이다. 다시 사바랭의 말로 돌아가면, 무엇을 먹었는지는 그 사람을 설명해줄 수 있는 중요한 요소 중 하나다. 그리고 흑인들이 지난 수백년 동안 겪었던 사회적, 역사적 사건들은 그들로 하여금 "우리 요리"를 지켜야 할 당위를 제공했다. <하이 온더 호그>는 어렵지 않게 이 맥락들을 자세히 설명해주고 있다.