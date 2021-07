스케일 커진 '대탈출4', 몰입 깬 강호동에 실망도 컸다

큰사진보기 ▲ tvN '대탈출4' ⓒ CJ ENM

tvN <대탈출>은 국내 TV 예능 중에선 독특한 위치와 내용을 자랑한다. 추리를 전면에 내세운 몇 안 되는 프로그램 중 하나이면서 시즌제 예능의 모범적 형태로 4년째 열혈 시청자들의 큰 호응을 얻고 있기 때문이다.<더 지니어스>와 <소사이어티 게임>을 거친 정종연 PD는 여기에 DTCU (대탈출 유니버스)라는 독특한 세계관까지 마련하면서 스릴러, SF, 좀비 공포물 등 다채로운 장르를 하나의 예능으로 버무렸다. 이와 더불어 초대형 세트장 마련을 통해 블록버스터 영화 버금가는 장대한 스케일을 예능에서도 보여줄 수 있음을 과시해 왔다.지난 11일 약 1년 1개월 만에 새 시즌을 재개한 <대탈출4>는 그런 점에서 많은 이들의 기대를 한 몸에 받았다.<대탈출4> 1회의 본격적인 시작은 시간여행으로 꾸며졌다. 앞선 시즌3에서 1919년을 무대로 했던 '백 투 더 경성 편' 미션을 수행한 멤버들은 타임머신에 탑승했고 'To be continued in 2021'라는 자막과 함께 열린 결말로 마지막회를 장식했다. 그동안 시도되지 않았던 방식의 마무리였기에 시청자들 사이에선 각양각색 의견이 난무했다.당시 못다 했던 이야기에 대한 아쉬움이 남았던지 <대탈출4>는 1회 곳곳에서 BGM으로 활용된 'Power Of Love'(영화 백 투 더 퓨쳐 주제곡)과 함께 또 한번의 시간여행을 통해 과거로의 귀환을 선택했다. 강호동과 멤버들에 도착한 장소는 일제시대 보다 훨씬 과거, 그러니까 정확한 연도 조차 알 수 없는 수천 년 전 존재한 가상의 부족국가 아한이었다.타임머신 개발자 김태임 박사가 위기에 처했다는 사실을 알고 그를 구하기 위해 이곳에 도착한 그들은 각종 문명이 발달한 아한의 모습에 놀라게 되었고 김 박사를 둘러싼 상황으로 인해 한번 더 충격에 휩싸였다.앞선 시즌 속 2030년 미래에서 만난 악당 양지원 대표가 아한의 제사장으로 등장해 박사를 죽음에 몰아 넣으려는 걸 눈으로 목격하게 된 것. 이들에게 주어진 시간은 불과 6시간 정도다. 과연 그들은 김 박사를 구하는 미션에 성공할 수 있을까.지난 2018년 시즌1 당시만 해도 <대탈출>은 제한된 공간 속 단서를 통해 수수께끼 같은 문제를 풀고 빠져나가는 일종의 방탈출 게임 같은 형태를 취하며 시작되었다. 여타 프로그램에선 좀 처럼 보기 힘든 드라마급 세트장을 마련, 기존 예능의 틀을 하나 둘씩 깨면서 시청자들을 매료시켰다.​이어진 시즌2 부터 <대탈출>은 작정하고 물량 공세에 나섰다. 교도소, 대학교, 정신병원 등의 장소 확장을 통해 이야기 범위를 넓힘과 동시에 탈출을 위한 난이도를 높이면서 몰입감을 키웠다. 그리고 지난해 시즌3에서는 작정하고 만든 블록버스터 예능을 선보였다. 타임머신과 시간여행이라는 소재를 전면에 부각시키면서 세트 및 CG 또한 전에 없는 웅장함을 자랑하게 된 것.또한 그 과정에서 DTCU(대탈출 유니버스)라는 <대탈출>만의 세계관이 확고하게 자리 잡았다. 폐병원(시즌1), 희망연구소(시즌2), 좀비공장(시즌3)으로 연결된 좀비 이야기를 비롯해서 귀신, 비밀 조직 SSA, 타임머신 등 다양한 이야기들이 서로 연관을 맺고 각 시즌을 관통하는 연결 고리 역할을 담당해준다. 이에 기반을 둔 시즌4의 첫번째 이야기 역시 시간 여행을 통해 앞선 시즌3의 후속편 성격을 띠며 흥미를 배가시켰다.일단 11일 방영된 <대탈출4>는 기존 정종연 PD의 전작들과 마찬가지로 한순간도 눈을 뗄 수 없을 만큼 긴장감과 공포를 적절히 버무리면서 무난한 첫 회를 진행한다. 그런데 뭔가 아쉬움과 허전함이 뒤섞인 감정도 함께 전달됐다. 7~8개월 정도의 공백기를 가졌던 이전 방송들과 달리 이번엔 1년 1개월의 제법 긴 시간이 지난 후 새 시즌이 진행되다 보니 전편에 대한 기억이 자연스레 희미해졌다.​DTCU에 의거한 각 에피소드 연결을 이해하기 위해 열혈 팬들은 시즌1~3를 다시 시청하는 등 복습에 돌입하면서 <대탈출4>를 학수고대했지만 정작 몇몇 멤버들은 이에 대한 준비가 전해 이뤄지지 않은 것처럼 보였다.신동과 유병재만 이전 내용을 꼼꼼히 기억하면서 녹화에 임한 데 반해 나머지 출연진들은 많은 시청자들도 알고 있었던 이전 시즌 속 암구호, 인물조차 까맣게 잊어버린 모습이었다.​'타임머신 연구소', '백 투 더 경성' 편과의 연계성이 큰 중심을 차지하는 첫 회임을 감안하면 제법 큰 실망을 안겨준 셈이다. 스케일은 커졌지만 출연자들은 제대로 발 맞추지 못한 형국이다.이밖에 DTCU라는 나름의 세계관은 <대탈출> 시리즈를 규정짓는 하나의 상징이 되었지만 반대로 신규 팬 유입을 방해하는 장애 요소로 작용한다는 점에서 아쉽다. 앞선 방영분에 대한 복습 유무에 따라 재미의 크기도 제각각으로 느껴진다는 점은 향후 <대탈출4>의 순항을 좌우하는 큰 요인이 될 전망이다.