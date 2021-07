'블랙 위도우' 코로나 시대 최고 오프닝 성적으로 1위 달성

큰사진보기 ▲ 영화 '블랙 위도우'의 한 장면 ⓒ 월트디즈니컴퍼니코리아

큰사진보기 ▲ 영화 '분노의 질주 : 더 얼티메이트'의 한 장면 ⓒ UPI코리아

큰사진보기 ▲ 영화 '스페이스 잼 : 새로운 시대' 포스터 ⓒ 워너브러더즈코리아

화제작 <블랙 위도우>가 미국 지역 개봉 첫 주말 흥행 1위에 올라섰다. <블랙 위도우>는 지난 주말 3일간(9~11일, 현지시간) 8000만 달러 매출(추정치)을 달성하며 <분노의 질주: 더 얼티메이트>(이하 <분노의 질주 9>)를 제치고 새롭게 정상의 자리를 차지했다.​이 금액은 지난해 3월 코로나 19 팬데믹이 도래한 이후 개봉작 중 가장 좋은 오프닝 기록에 해당된다. 지금까진 <분노의 질주 9>가 수립한 7004만 달러였다. 이밖에 영국, 프랑스 등 주요 해외 국가에서도 코로나 시대 흥행 신기록을 수립하며 마블의 이름값을 톡톡히 과시했다. 해외 지역(7800만 달러)를 포함해 현재 <블랙 위도우>가 세계 시장에서 벌어들인 매출액은 총 1억5800만 달러다.코로나 악조건을 뚫고 선전을 펼치긴 했지만 <블랙 위도우>는 마블 영화로는 지난 2015년 <앤트맨>(5720만 달러) 이후 가장 낮은 개봉 첫 주말 성적을 기록한 작품에 해당된다. 또한 2016년 이래 최근 5년 사이 개봉된 마블 시네마틱 유니버스(MCU) 계열작 중 오프닝 스코어 1억 달러를 넘지 못한 영화로는 <닥터 스트레인지>(2016년, 8500만달러), <앤트맨과 와스프>(2018년, 7580만달러)이후 <블랙 위도우>가 세번째로 이름을 올리게 되었다.<블랙 위도우>를 제외한 신작 영화의 Top 10 순위 진입이 없었던 지난 주말엔 기존 개봉작 끼리 치열한 경합을 펼쳤다. 비록 <블랙 위도우>에게 북미 1위 자리를 내주긴 했지만 <분노의 질주 9>의 선전은 눈 여겨볼만 하다. 마국 1억14132만달러, 해외 4억 달러를 합쳐 세계 시장에서 무려 5억4180만달러를 긁어 모았다. 이 금액은 지난해 할리우드 영화 흥행 1위작 <나쁜 녀석들 : 포에버>(4억2650만달러)의 기록을 이미 넘어선 것이다. <분노의 질주> 시리즈 최대 수요처인 중국 지역에서만 2억달러를 벌면서 모처럼 블록버스터 영화로서의 이름값을 톡톡히 해내고 있다.​화제의 애니메이션 <보스 베이비2>는 전주 대비 45% 이상의 매출 감소를 나타내며 3위(870만달러)로 한계단 하락했다. 누적 매출은 3417만달러로 4년전 개봉 2주차 동안 8900만달러 이상을 모았던 것과 비교하면 큰 격차를 보이고 있다.이밖에 공포물 <더 퍼지 : 포에버>, <콰이어트 플레이스 2>가 각각 4위와 5위에 이름을 올리면서 점차 하락세를 나타내고 있다. 새 영화로는 <블랙 위도우>의 초강세를 제외하면 이렇다한 작품이 모습을 드러내진 못했다. 지난해 선댄스 영화제에서 화제를 모은 <섬머타임>이 19위로 첫 등장했지만 금액은 고작 2만달러로 미미했다.지난 1996년 미국 프로농구(NBA)의 전설 마이클 조던을 앞세웠던 <스페이스 잼>이 무려 25년만에 2편으로 돌아왔다. 이번주 한국과 미국에서 동시 개봉되는 <스페이스 잼 : 새로운 시대>는 전작과 마찬가지로 실사와 애니메이션을 결합시킨 스포츠 코미디물로 제작되었다. 앞선 1편은 세계 흥행 2억5000만달러 이상을 기록하며 역대 농구 영화 최고 흥행작의 반열에 오른 바 있다. 뿐만 아니라 'I Believe I Can Fly', 'Fly Like An Eagle'등의 인기곡이 담긴 OST는 미국에서만 무려 600만장 이상 판매고를 올리면서 쌍끌이 히트를 기록하기도 했다.​현역 최고 농구 스타 르브론 제임스가 주연을 맡은 이 작품에선 벅스 버니, 대피 덕, 트위티, 로드러너 등 워너가 자랑하는 루니 툰 인기 캐릭터 들이 총동원되었다. 이밖에 현역 NBA, WNBA 선수들이 대거 카메오로 나서 풍성한 캐스팅을 자랑한다. 잃어버린 아들을 구하기 위해 오합지졸 루리 툰 멤버들과 힘을 합쳐 농구 경기를 치뤄야 하는 제임스는 과연 승리할 수 있을까?북미 박스오피스 Top 10 (2021.07.09~11)1위 <블랙 위도우> 8000만달러 (첫 진입)2위 <분노의 질주 : 더 얼티메이트> 1088만달러 (누적 1억4132만달러)3위 <보스 베이비 2> 870만달러 (누적 3474만달러)4위 <더 퍼지 : 포에버> 671만달러 (2744만달러)5위 <콰이어트 플레이스 2> 300만달러 (누적 1억5070만달러)6위 <크루엘라> 220만달러 (누적 8076만달러)7위 <킬러의 보디가드 2> 160만달러 (누적 3501만달러)8위 <피터 래빗 2> 125만달러 (누적 3770만달러)9위 <인 더 하이츠> 63만달러 (누적 2831만달러)10위 <졸라> 62만달러 (누적 353만달러)(제작사/배급사 잠정 집계)