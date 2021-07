'추락이 아닌 하강', 보이즈투멘의 노래는 계속 된다

큰사진보기 ▲ 1991년 10월 발매된 보이즈 투 멘의 데뷔 앨범 < Cooleyhighmarmony > ⓒ 유니버설뮤직코리아

큰사진보기 ▲ 보이즈 투 멘(Boyz II Men) ⓒ 넷플릭스 코리아

"우린 백인들의 생득권을 얻으려고 두 배는 노력해야 했는데요!"

- 숀 스톡맨(보이즈 투 멘)

큰사진보기 ▲ 보이즈 투 멘(Boyz II Men)의 2019년 공연 ⓒ Boyz II Men

Although we've come to the end of the road, Still I can't let you go

"비록 우리는 길의 끝에 왔지만, 난 아직도 당신을 보낼 수 없어요."

- 'End Of The Road' 중

최근 미국의 그룹 보이즈 투 멘(Boyz II Men)이 한국의 음악 레이블 '그루블린(GROOVL1N)'과 매니지먼트 계약을 체결했다. 빅스의 라비가 이끌고 있는 힙합 레이블로 유명한 그루블린은 보이즈 투 멘의 한국 활동을 전담할 예정이다. 이와 더불어, 지난 6월 30일 보이즈투멘은 바이브의 윤민수와 함께 '미워도 다시 한 번'을 리메이크한 싱글 'Love Me Once Again'을 발표했다. 1990년대에 보이즈 투 멘의 음악을 즐겨 들었던 팝 팬들이라면 격세지감이라고 느낄만 할 것이다.보이즈 투 멘은 데뷔 이후 1990년대 초중반의 팝 음악을 주름잡았던 존재다. 팝 가수의 경우 해외에서의 인기와 국내에서의 인기가 비례하지 않는 경우도 많이 있지만, 보이즈 투 멘은 국내에서도 많은 사랑을 받았다. 보컬을 통해 기승전결을 표현하는 음악은 발라드를 선호하는 국내 팬들과도 궁합이 잘 맞았다. 나는 초등학생 시절 휘성이 부르는 버전을 통해 'End Of The Road'를 알게 되었다. 크러쉬와 진보, 지 소울, 그리고 나얼에 이르기까지, 국내의 많은 뮤지션들은 보이즈 투 멘에게 빚을 지고 있음을 고백한다.최근 넷플릭스에서 다큐멘터리 '디스 이즈 팝'이 공개되었다. '디스 이즈 팝'은 페스티벌과 오토튠, 브릿팝, 컨트리 등 다양한 주제로 이뤄져 있는 팝 다큐멘터리다. 이 다큐의 첫번째 에피소드를 장식하는 주인공이 바로 보이즈 투 멘이다.다큐멘터리는 보이즈 투 멘의 성공 신화로 이야기를 시작한다. 'Motownphilly'라는 노래 제목처럼, 보이즈 투 멘은 '모타운(Motown)과 필라델피아 소울의 자손들이다. 이 소년들의 성공 신화를 이끈 것은 단연 와냐 모리스, 나단 모리스, 숀 스톡맨, 마이클 맥캐리, 네 사람이 빚어낸 아름다운 하모니였다. 그리고 여기에 베이비페이스(Babyface), 지미 잼 & 테리 루이스(Jimmy Jam & Terry Lewis) 등 당대 최고의 히트메이커들의 곡이 더해졌다.그러자 최고의 화학작용이 일어났다. 'End Of The Road', 'I'll Make Love To You' 등이 빌보드 핫 100 차트에서 장기간 군림했고, 머라이어 캐리와 함께 부른 'One Sweet Day'는 16주 1위를 차지하면서 신기록을 썼다. 최장기 집권 기록은 2019년이 되어서야 릴 나스 엑스(Lil Nas X)에 의해 깨졌다. 필라델피아 출신의 동네 친구들은 빌 클린턴 대통령의 초대를 받는 스타가 되었다. 와냐 모리스의 표현을 그대로 빌리자면, '만지는 것마다 금이 되던 시절'이었다.그러나 이들은 90년대 후반부터 급격한 쇠퇴를 겪게 된다. 알앤비가 힙합과 긴밀하게 결합하기 시작했다. 트렌드의 빠른 변화 속에서 더 이상 알앤비 사랑 노래는 주류 음악이 아니었다. 한편 보이즈 투 멘을 벤치마킹한 백인 남성들이 보이즈 투 멘의 자리를 차지했다. 엔싱크(N'Sync)나 98 Degrees, 백 스트리트 보이즈(Back Street Boys) 등이 그 주인공이다.베이비페이스는 이 상황에 대해 '멋지고 새로운 걸 원하면 흑인 젊은이들이 뭘 하나 염탐하면 된다'며 자조하듯 말한다. 채드윅 보스먼이 열연한 <마 레이니, 그녀가 블루스>(2020)에도 이와 같은 장면이 등장한다. 재즈와 블루스, 알앤비. 흑인의 보물을 백인이 가져가 더 큰 박수를 받는 구조는 쉽게 사라지지 않았다. 보이즈 투 멘의 앨범 판매량과 차트 순위는 하락을 거듭했고, 2003년엔 원년 멤버 마이클 맥캐리가 건강 문제 때문에 팀을 떠났다. 자연스럽게 보이즈 투 멘의 영광은 막을 내렸다.시대는 빠르게 변했고, 그들은 더 이상 '핫'하지 않다. 빌보드 핫 100 차트에 그들의 노래를 마지막으로 진입시킨 것도 20년 전의 일이다. 미국에서는 이들의 노래를 듣는 것이 '길티 플레져(Guilty Pleasure)'로 여겨지는 분위기마저 있었다. 2019년 내한 공연 당시 보이즈 투 멘은 "최근 그 누구도 우리의 노래를 듣고 싶어하지 않는다고 느꼈어요"라고 말했다. 이 고백은 그 자리를 채운 팬들의 마음을 아프게 했다. 다큐멘터리에서도 와냐는 "우리는 정말 잘 나갔어요"라며 과거형의 이야기를 한다.추억의 가수가 된 보이즈 투 멘은 어느 날 라스베이거스 정기 공연을 제의받게 된다. 와냐 모리스는 '라스베이거스는 죽으러 가는 곳 아닌가'라는 생각에 주저한다. 라스베이거스는 셀린 디옹과 레이디 가가의 성공적인 공연으로 유명하지만, 라스베이거스 무대에 선 대부분의 아티스트는 전성기가 지난 팝스타들이기 때문이다. 그러나 '굴욕감을 삼키고' 이 무대에 섰을 때, 보이즈 투 멘은 차트가 담아낼 수 없는 '존재의 이유'를 되찾게 된다.베이비페이스는 '음악은 듣는 이를 특정 시간과 공간으로 데려다주는 힘이 있다'고 말한다. 그의 말처럼 보이즈 투 멘은 보편의 추억을 자극하는 노래를 부르고, 그 순간에 모든 힘을 쏟아붓는다. 그렇게 그들의 2막이 시작된다. 누군가는 그들이 추억에 기대는 왕년의 인기 가수라고 절하할 것이다. 그러나 보이즈 투 멘이 수천만의 추억을 등에 진 소리꾼이라는 사실은 변하지 않는다.이 다큐멘터리에는 시대를 풍미한 팝스타의 영욕이, 그리고 동시에 하락을 받아들이는 인간의 성숙한 태도, 무대를 소중히 여기는 가수의 마음도 담겨 있다. 그렇기 때문에 보이즈 투 멘이 겪은 일들은 '추락'이 아니라 '하강'이 된다. 세월 앞에 빛이 바래고 녹이 슬어도, 사랑 노래는 계속된다. 'End Of The Road'의 가사 한 소절처럼, 우리는 여전히 그들을 보낼 수 없다.