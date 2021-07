“여름 감성 가득 담았다” '유닛'으로 돌아온 데이식스

큰사진보기 ▲ 데이식스 이븐 오브 데이 (왼쪽부터) 영케이, 도운, 원필. ⓒ JYP

큰사진보기 ▲ 데이식스 이븐 오브 데이 ⓒ JYP

"이번 앨범을 통해 많은 분들에게 사랑과 행복을 드리고 싶다. 저희의 좋은 모습으로 한 번이라도 더 웃게 만들어주고 싶다." (영케이)

큰사진보기 ▲ 데이식스 이븐 오브 데이 데이식스 유닛그룹 이븐 오브 데이 온라인 쇼케이스 현장. ⓒ JYP

밴드 데이식스가 유닛팀으로 이번 활동을 선보인다. 바로 '이븐 오브 데이(DAY6 Even of Day)'라는 팀으로, 이 유닛은 세 명의 멤버 원필, 영케이, 도운으로 구성됐다.지난해 8월 미니앨범 < The Book of Us: Gluon - Nothing can tear us apart > 이후 약 10개월 만에 유닛팀으로 새 앨범을 발표한 데이식스 이븐 오브 데이의 미니 2집 <라이트 쓰루 미(Right Through Me)>의 발매 쇼케이스가 5일 오후 온라인으로 열렸다.이번 활동에서 리더를 맡은 원필은 신보에 관해 설명하며 "여름에만 느낄 수 있는 감성을 담은 앨범"이라고 말했다. 본격적으로 시작된 여름에 맞춰 신나는 곡은 물론이고 여름의 향기를 듬뿍 담은 앨범으로 돌아오게 된 것.이번 앨범의 전곡을 영케이와 원필이 작사, 작곡했다는 점도 눈여겨 볼만하다. 원필은 "저희의 색깔과 감성이 많이 들어갔으며, 깊어진 음악성을 보여드리고 싶었다"고 밝혔다.영케이는 지난 앨범에 비교해 악기의 구성이 달라졌다고 소개하기도 했다. 전체적으로 사운드의 크기가 더 커졌고 가사도 결이 달라진 것. 이에 대해 도운은 "공연을 염두에 두고 곡을 썼다는 게 느껴질 것이다"라고 귀띔했다.원필은 이번 앨범을 통해 "사랑의 모든 순간을 노래하고 싶었다"고 밝혔는데, "사랑에 대해, 특희 사랑의 희망적인 면에 대해 담아내려 했다"고 말했다. 이어 "(음악의) 단순한 위로가 아니라, 마치 친구가 옆에서 자연스럽게 힘을 실어주는 느낌을 받으셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.타이틀곡은 강렬한 사운드가 특징인 '뚫고 지나가요'다. 독특한 제목이 아닐 수 없는데, 이에 대해 "우리를 뚫고 지나가는 것들이 대단한 게 아닌 사소한 것이어도 그것이 우리를 무너지게 만들 수도 있다는 생각이 들었고 그런 내용을 담은 제목"이라고 소개했다.도운은 이 곡에 관해 "처음 들었을 때 빈티지하면서도 특이한 멜로디 라인이 인상적이었다. 비가 내리는 풍경도 떠올랐다"고 말했다. 이 노래는 1990년대 이스트 코스트 힙합 리듬과 재즈 풍의 코드 전개가 특징인데, 사운드는 강렬하지만 1990년대 한국 발라드 풍의 멜로디가 차분한 감성을 느끼게도 한다. 특히, 가사가 사운드와 달리 슬프고 처연하여 언밸런스한 묘미를 풍긴다.모두 1990년생인 멤버들은 이번 타이틀곡을 이러한 분위기로 꾸린 것에 관해 말했는데, 원필은 "지금과 다른 고유의 매력이 있다. 추억을 떠올리게 해주는 향수 같다"고 비유했다. 의도적으로 1990년대 사운드를 모티브로 잡은 것은 아니었다는 이들은 "빈티지한 느낌을 내고 싶었다"고 덧붙였다.이번 앨범에는 타이틀곡 외에도 '우린', '역대급'(WALK), '네가 원했던 것들', '비극의 결말에서', '나 홀로 집에', '러브 퍼레이드'(LOVE PARADE)까지 총 7곡이 수록됐다. 원필은 "저희가 뮤직비디오에서 연기에 도전했는데, 불안한 감정을 표현해야 해서 조금 힘들었지만 많이 배울 수 있었던 경험이었다"며 웃어보였다.끝으로 이번 앨범으로 얻고 싶은 성과를 물었고 이에 영케이는 다음처럼 답했다.