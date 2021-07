브레이브걸스부터 '테스형'까지... 이제 직접 만난다

큰사진보기 ▲ 지난 6월 26일 ~ 27일에 열린 뷰티풀 민트 라이프 2021 ⓒ 민트페이퍼

지난 6월 26일과 27일, 서울 올림픽 공원 88 잔디마당에서 열린 '뷰티풀 민트 라이프 페스티벌 2021(이하 뷰민라)'이 성황리에 마무리되었다. '페스티벌 마니아'들 사이에서 이 공연의 의미는 꽤 컸다. 코로나 19 이후 처음으로 펼쳐지는 뮤직 페스티벌이었기 때문이다. 주최사 민트 페이퍼는 방역에 있어 많은 공을 들였다. QR코드 체크, 체온 측정은 물론, 항원 키트를 통한 진단 검사 역시 이뤄졌다.[관련기사]: 99명에서 4000명으로... 한숨 돌리는 대중음악계 마스크 착용의 의무화는 물론, 좌석 이동과 행사장 내 음식물 섭취, 떼창과 기립까지 금지했다. 관객들 입장에서는 답답할 법도 했지만, 페스티벌을 다시 즐길 수 있다는 즐거움이 모든 걸 상쇄할 수 있었다. 팬데믹 이후 첫번째 뮤직 페스티벌이 성공적으로 마무리되면서, 다른 공연에 대한 기대 역시 커지고 있다.팬데믹 이후 대중음악 공연이 멈춰 있었던 것은, 거리두기 단계에서 대중음악이 다른 장르의 공연 예술과 달리 차별적 대우를 받았기 때문이다. 뮤지컬이나 연극, 클래식 공연 등과 달리 대중음악 콘서트는 모임 및 행사로 분류되었고, 100인 이상의 관객을 받을 수 없었다. 대중음악산업 종사자들의 지속적인 공론화 끝에, 지난 6월 중순부터 4천 명까지의 관객 입장이 허용됐다. 완화된 거리두기 체제에서는 5천 명의 관객 입장이 허용된다.오는 17일에는, 팬데믹 이후 첫 K팝 콘서트가 열린다. 사단법인 한국매니지먼트연합은 아리랑TV와 함께 '2021 다시 함께, K팝 콘서트'를 개최한다. 최근 리패키지 앨범을 발표한 NCT 드림, 오마이걸, 김태우, 백지영, 비투비, AB6IX 등 K팝 가수 26팀이 참여할 예정이다. '롤린' 역주행의 주인공인 브레이브걸스 역시 라인업에 합류했다. 서울 SK올림픽핸드볼경기장에서 열리는 이 공연은 7월 거리두기 완화 이후 처음 개최되는 대규모 공연이기도 하다.'대면 콘서트'의 소식은 장르를 가리지 않는다. 지난해 추석 특집 프로그램을 통해 큰 반향을 이끌었던 나훈아는 전국 투어 '나훈아 AGAIN 테스형'을 열고 서울, 대구, 부산 등 전국의 팬들을 만난다. 가수 윤하는 자신의 인스타그램에 '우리 만납시다'라는 짧은 한 마디와 함께 단독 공연 'Mindset'의 개최 소식을 알렸다.한편 홍대 앞 소규모 공연장에서는 밴드 공연들이 이어진다. < Our Love Is Great >로 '올해의 음반'을 수상한 백예린은 록밴드 발룬티어스(The Volunteers)를 결성했다. 발룬티어스는 홍대 롤링홀에서 밴드의 첫 공연 'Join the TVT Club'을 연다. 7월 15일부터 25일까지 8회에 걸쳐 펼쳐지는 공연이다. 키라라, ANDN, 이루리, 까데호 등 인디신의 다양한 뮤지션들이 오프닝 게스트로 합류하기도 했다. 이 공연은 티켓 오픈 이후 30초 만에 전석 매진되었다.'조선 록'을 표방하는 밴드 양반들(구 전범선과 양반들) 역시 2016년 이후 첫 단독 공연을 앞두고 있다. 국립극장(국립극장·달오름극장·하늘극장·별오름극장)에서 열리는 '여우락(樂) 페스티벌' 역시 주목할 만하다. '여기 우리 음악이 있다'는 슬로건으로 대표되는 이곳에서는 해파리(HAEPAARY), 박순아, 추다혜차지스 등 실험적인 뮤지션들이 선보이는 퓨전 국악을 만날 수 있다.지난 6월 '뷰민라'가 성공적인 선례를 만든 것에 이어, 야외 뮤직 페스티벌의 가을 개최 소식 역시 이어지고 있다. 가평에서 열리는 자라섬 재즈 페스티벌, 강원도 철원에서 열리는 DMZ 피스트레인 등 여러 지역을 기반으로 하는 페스티벌 역시 오프라인 개최 소식을 알렸다.'대면'을 전제로 하는 공연이 여럿 열리는 만큼, 우려 섞인 시각도 일부 존재한다. 물론 최악의 상황은 지나갔다는 것이 중론이다. 전 국민 중 약 30% 가량이 1차 백신 접종을 완료했고, 그중에서도 치명률이 높은 위험군의 접종은 대부분 진행되었다. 정부는 오는 9월까지 전 국민 70% 1차 접종 완료, 11월까지 집단 면역 형성 등을 목표로 내건 상황이다. 그러나 한편 수도권을 중심으로 다시 확진자가 증가하고 있으며, 델타 변이 바이러스 확산에 대한 가능성 역시 무시할 수 없는 상황이 되었다.세간의 불안을 의식한 듯, 현재 크고 작은 대중음악 공연장에서는 QR 검사와 체온 검사, 진단 키트 활용 등, 불안을 불식시킬 방안들이 이행되고 있다. 오랜 겨울을 보냈던만큼, 단 한 사람의 확진 사례가 공연계를 다시 긴 위기에 빠뜨릴 수 있다는 경각심도 크다. 빈사 상태에 빠져 있던 공연계에 활기를 불어넣는 '회복', 관객들이 '잊고 있던 즐거움'을 되찾는 것. 이것은 철저한 방역 대책을 기반으로 했을 때 완성될 수 있다.