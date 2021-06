2020년대에도 계속될 노엘 갤러거의 '희망고문'

큰사진보기 ▲ 노엘 갤러거의 첫 베스트 앨범 ⓒ Noel Gallagher

솔로 데뷔 10주년을 맞은 노엘 갤러거(Noel Gallagher)가 첫 베스트 앨범 < Back The Way We Came: Vol 1 (2011 - 2021) >을 발표했다. 노엘 갤러거스 하이 플라잉 버즈(Noel Gallagher's High Flying Birds)로 발표한 세 장의 정규 앨범, 2019~2020년 사이에 발표한 세 장의 EP까지 10년 여정을 더블 앨범에 축약했다.노엘은 다양한 실험과 밴드 편성으로 영역을 확장한 솔로 활동을 만족스러워했다. 공연장, 축구장을 오가며 음악과 삶을 즐겼고 열렬히 응원하는 축구팀 맨체스터 시티는 프리미어 리그 우승컵을 다섯 번이나 차지했다. 잊을만하면 찾아오는 '오아시스 재결성 루머'엔 한결같이 냉담했다.휴식기에 발매된 베스트 앨범은 지난 10년을 돌아보고 또 다른 10년을 기약한다. 락다운 이전부터 휴식을 고려했던 노엘은 간간이 노래를 만들고 2022년부터 레코딩을 시작할 계획이라고 밝혔다.2021년에 나온 앨범처럼 보이지 않는 문제의 커버는 형제 그룹 비지스(Bee Gees)가 1969년에 발표한 베스트 앨범 오마주다. 영화 '토요일 밤의 열기' 사운드트랙 정도만 알았던 노엘은 60년대 비지스 노래들을 듣고 사랑에 빠졌다. 2020년에는 비지스 다큐멘터리에도 출연해 그답지 않게 극찬을 이어갔다. 이미 오아시스 팬이었던 비지스 배리 깁(Barry Gibb)도 노엘을 존경한다고 밝혔다.가장 눈에 띄는 건 역시 신곡이다. 소울풍의 차분한 'We're On Our Way Now'는 회상적이며 어쿠스틱 기타와 풍성한 백킹 보컬, 브라스가 어우러진 'Flying On The Ground'는 낙관적이다.2011년에 발표한 셀프 타이틀 데뷔 앨범에선 네 곡이 선택을 받았다. 후기 오아시스와 크게 다르지 않았던 'The Death Of You And Me', 'If I Had a Gun...', 오아시스의 마지막 싱글 'Falling Down'에서 진일보한 일렉트로닉 팝 'AKA...What A Life!' 같은 핵심 트랙을 수록했다.단독 프로듀싱으로 화제를 모은 두 번째 앨범 < Chasing Yesterday >에선 다섯 곡을 선택했다. 중후하고 섬세한 'Riverman'은 폴 스테이시(Paul Stacey)의 멋진 기타 솔로를 만날 수 있는 걸작으로 잠시 오아시스를 잊게 한다. 23년 만에 작업을 마무리한 호쾌한 로큰롤 'Lock All The Doors', 조니 마(Johnny Marr)가 리허설 없이 바로 기타를 연주했던 대담한 곡 'Ballad Of The Mighty I'도 빼놓지 않고 수록했다.세 번째 앨범 < Who Built the Moon? >에선 실험을 구체화했다. 프로듀서로 영입한 데이빗 홈즈(David Holmes)는 노엘이 기존 방식을 버리고 과감한 시도를 더 많이 할 수 있도록 이끌었다. 베스트 앨범에는 다양한 악기와 폴 웰러(Paul Weller)의 오르간 연주, 웅장한 리듬을 더한 첫 싱글 'Holy Mountain', 경쾌한 댄스 튠의 'It's A Beautiful World'를 수록했다.실험을 이어간 EP에서도 여러 곡이 선택을 받았다. 이틀 만에 완성한 것으로 알려진 'Black Star Dancing'은 노엘이 최고의 곡 중 하나로 손꼽은 디스코 트랙이다. 머릿속으로 그렸던 사운드를 완벽히 구현한 'A Dream Is All I Need to Get By'도 베스트 앨범을 빛내는 완성도 높은 곡이다. 펑키한 리듬과 신시사이저가 돋보이는 단출한 구성의 댄스 트랙 'Blue Moon Rising'도 빼놓을 수 없다.세 장의 정규 앨범을 모두 영국 차트 1위에 올린 솔로 커리어는 성공적이었다. 갑자기 떠오른 아이디어로 최고의 노래를 만들고 또 다른 아이디어로 연결되어 가는 과정에서 큰 보람을 느낀 노엘은 계속 새로운 도전을 즐길 것으로 보인다. 언제가 될지 알 수 없지만, 오아시스 곡이 대부분을 차지하는 투어를 해볼 생각도 있다고 밝혔다. 노엘의 음악 활동과 희망 고문은 2020년대에도 계속된다.